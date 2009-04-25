Кабмін виділить із стабфонду 260 млн. грн. авіапідприємствам
Для виконання експортних замовлень
Кабінет міністрів України 22 квітня прийняв рішення про виділення із Стабілізаційного фонду 260 млн. грн для виконання експортних замовлень українськими авіабудівними підприємствами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ.
За його словами, згідно з проектом постанови Кабміну, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство одержить 160 млн. грн., Київському авіаційному заводу «Авіант» із Стабфонду буде надано 90 млн. грн., а "Заводові 410 Цивільної авіації" - 10 млн. грн.
«Таким чином, зможемо завершити до кінця року будівництво на Харківському авіазаводі літаків для Лівії. На Київському заводі випустимо перший серійний літак Ан-148, а також поставимо комплектуючі для Ан-148 на Воронезький авіазавод, на якому також ведеться складання цих літаків. Ставитимемо завдання щодо завершенню до кінця року і другого літака Ан-148», - сказав міністр.
Він переконаний, що завершення експортних замовлень на ХДАВП дасть змогу підприємству укласти нові контракти з Лівією і Єгиптом. «Ми розв`яжемо руки Харківському заводу, який не може сьогодні укладати нові контракти, оскільки контракти, які сьогодні не виконані, – це контракти з тими країнами, які готові продовжувати роботу з Україною», - додав В.НОВИЦЬКИЙ.
Він також повідомив, що літак Ан-74ТК-300, який кілька років будувався на ХДАВП для Лівії, практично готовий. «Ми вже звернулися до лівійської сторони із запрошенням прибути в Україну для передачі цього літака», - уточнив В.НОВИЦЬКИЙ.
Довідка УНІАН. У жовтні 2005 року Управління цивільної авіації Лівійської Арабської Народної Соціалістичної Джамахірії і Харківське державне авіаційне виробниче підприємство ратифікували договір на постачання нового літака Ан-74ТК-300 у VIP-компоновці.
Згідно з угодою, літак мав бути поставлений замовникові впродовж трьох місяців з початку фінансування, яке лівійська сторона зобов`язалася розпочати з другої половини листопада 2005 року.
Раніше ХДАВП одержав від Лівії замовлення на виготовлення двох літаючих госпіталів на базі Ан-74ТК-200С. Передбачалося, що з початком експлуатації машин Ан-74 буде укладено контракт на будівництво в Лівії бази технічного обслуговування українських літаків Ан-74 і Ан-140-100.