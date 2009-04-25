Ситуація на кордоні з Білоруссю потребує допомоги губернатора

Голова Волинської обласної державної адміністрації Микола РОМАНЮК обговорив з начальником Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України Віктором МИШАКОВСЬКИМ ситуацію із облаштуванням пунктів пропуску на волинській ділянці українсько-білоруського кордону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської ОДА.

Як зазначено в повідомленні, сторони обговорили питання будівництва з української сторони переходу Гута-Отчино. Зокрема, М.РОМАНЮК повідомив, що вже зараз проводяться роботи з електрифікації та облаштування під`їзної дороги до цього переходу. Проте він зазначив, що «в сучасних економічних та фінансових умовах варто переглянути алгоритм робіт для мінімізації витрат».

Окрім того, під час зустрічі сторони досягли домовленості щодо впровадження такої форми роботи місцевих пунктів пропуску, як мобільні пости - прикордонники на спеціально обладнаних автомобілях будуть почергово працювати на переходах. В. МИШАКОВСЬКИЙ повідомив, що такі методи уже активно впроваджуються з білоруської сторони. Пропозицію щодо закупівлі автомобіля для одного з мобільних постів буде винесено на найближчу сесію обласної ради. В свою чергу, прикордонники повинні будуть забезпечити необхідне обладнання для своїх працівників.