У Донецьку працівників банку вхопили за руку на махінаціях з кредитами

У Донецьку викрито працівників банку, які за допомогою махінацій з кредитами завдали державі збитків на 1,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадових осіб відділення одного з банків, які впродовж 2007-2008 років уклали з громадянами ряд кредитних угод на загальну суму 7,1 млн. грн. на придбання ними автомобілів за завищеною вартістю.

У подальшому різницю між ринковою вартістю та вартістю, що була вказана в угодах, було привласнено. Таким чином державі завдано збитки на суму 1,5 млн. грн.

Прокуратурою Донецька порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).