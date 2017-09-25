Щороку понад 150 тисяч жінок в Україні потерпають від насильства — представник президента

Представник президента в парламенті, заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ірина Луценко наголошує, що щороку понад 150 тисяч жінок в Україні потерпають від насильства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Форуму “Разом за Україну, вільну від насильства щодо жінок”.

“Щороку, і динаміка ця росте, більше 150, а за останні 2 роки така кількість — 165 тисяч жінок, - потерпають від насильства. Це тільки ті, які звернулися і зафіксовані нашими правоохоронними органами, ті, які звернулися до психологів, ті, які звернулися до 28 мобільних бригад, які працюють в Україні на сьогоднішній день”, - сказала депутат.

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Вона також наголосила, що 3 мільйони дітей щороку є жертвами і спостерігають домашнє насильство.

“Від домашнього насильства потерпають, в першу чергу, після жінок — це діти. 10 тисяч залишаються на вулиці, їх забирають в притулки. 120-150 дітей щороку є самогубцями”, - підкреслила представник президента.

Вона також додала, що “більше 100 дітей під час домашніх сварок і домашнього насильства є вбитими”.

Депутат також додала, що у понад 1 мільйоні родин в Україні є лише матір, яка при цьому має від одного до трьох дітей.