Комітет ВР схвалив законопроект щодо заборон та обмежень для російських гастролерів

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності рекомендує прийняти за основу законопроект про внесення змін до закону України "Про гастрольні заходи в Україні" (щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів в Україні за участі громадян країни-агресора) (№6682).

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Зазначається, що цим законопроектом пропонується встановити деякі обмеження та заборони на проведення гастрольних заходів в Україні.

Так, стаття 3 закону України "Про гастрольні заходи в Україні" розширюється і передбачає низку нововведень. Зокрема, при проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до пропаганди сепаратизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки; не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

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Крім того, забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

При цьому під учасником гастрольного заходу розуміється фізична особа, яка бере участь у публічному виступі перед глядачами під час гастрольного заходу або бере чи брала участь у його створенні як автор аудіовізуальних творів, сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер тощо (зміни до статті 1 закону України "Про гастрольні заходи в Україні").

Також новою статтею 4 законопроекту запроваджуються особливості організації і проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора.

Так, організатор гастрольного заходу має право укласти договір із відповідним гастролером лише у тому випадку, якщо отримає від Служби безпеки України, у відповідь на свій попередній запит, інформацію про відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.

У статті 10 встановлюється відповідальність організатора гастрольного заходу за дотримання вимог статей 3 і 4 закону України "Про гастрольні заходи в Україні" у вигляді штрафу розміром від 50 до 100 мінімальних заробітних плат (у 2017 році - від 160 тис. грн до 320 тис. грн).

"Загалом, положення законопроекту спрямовані на зміцнення гуманітарної безпеки України і є логічним продовженням законодавчих кроків до захисту національного інформаційно-культурного простору", - йдеться у повідомленні.

За наслідками обговорення комітет схвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити цей законопроект за основу. Зазначається, що участь в обговоренні взяли також віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко та міністр культури України Євген Нищук.