У ВР зареєстрували законопроект щодо організації гастролей в Україні російських артистів

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до закону "Про гастрольні заходи в Україні" (щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів в Україні за участі громадян країни-агресора).

Відповідний документ зареєстровано під номером 6682 сьогодні, 11 липня.

"Спільний законопроект проти російських гастролерів-порушників, про який ми говорили, щойно зареєстровано у ВР від депутатів 4-х фракцій", - зазначив у своєму Twitter віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

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Разом з тим текст документу ще не оприлюднено на сайті парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Кириленко заявив, що за останні два дні співробітники СБУ та прикордонники не пропустили в Україну 7 співаків із Росії. Він запропонував скласти реєстр організаторів концертів, що запрошують в Україну російських виконавців, які порушили українські закони.

5 липня Кириленко повідомив про підготовку змін до законодавства щодо гастрольної діяльності артистів з Росії. За його словами, «лише після отримання відповіді від СБУ про відсутність законних підстав для заборони в'їзду виконавцеві із країни-агресора, організатор може проводити захід з його участю».