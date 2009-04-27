До травневих свят призначили 40 додаткових поїздів

Дані прес-служби Укрзалізниці

Залізниці України продовжують призначати додаткові поїзди на найбільш популярні напрямки до травневих свят й, станом на 27 квітня, в розклад додатково включено 40 поїздів. Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Зокрема, Південно-Західна залізниця призначила 12 поїздів, Львівська – 5 поїздів, Придніпровська залізниця – 9 поїздів, Південна – 6 поїздів, Одеська й Донецька залізниці – по 4 поїзди . Крім того, 12 поїздів призначили російські залізниці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter