На Житомирщині за грантові кошти ОДА молодь знайомитимуть з успішними людьми, що розвивають регіон

За грант від Житомирської облдержадміністрації ГО «Громадський екологічний контроль України» буде у розважальній формі знайомити молодь з успішними людьми, які розвивають регіон. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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За словами керівника проекту Дмитра Ракова, проект під назвою «Репортер Про» передбачає зйомку цікавих сюжетів про тих, хто розвиває Житомирську область та своїми вчинками прославляє її.

«На сьогодні «Репортер Про» діє, виходять сюжети про успішних людей Житомира. У рамках гранту ми плануємо зняти 5 сюжетів по Житомиру і також 5 сюжетів по області», – зазначив Раков.

Проект «Репортер Про» покликаний надихати молодих людей залишатися та розвиватися в Україні, а не виїжджати за кордон.

На реалізацію проекту Житомирська ОДА виділяє 25 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, також за грант від Житомирської облдержадміністрації на Житомирщині зніматимуть фільм про репресії.