Цього року три українські фільми стали претендентами на премію "Оскар"

Цього року на церемонії "Оскар" будуть представлені одразу три українські фільми - "Межа", "Рівень чорного" и "Іній".

Точніше, "Межа" є україно-словацькою картиною, висунутою від Словаччини на престижну кінопремію, а від Литви – це "Іній" (ко-продукція України, Польщі, Литви, Франції).

У стрічці "Іній", до речі, знялася Ванесса Параді. На фестивалі у Каннах прем'єра стрічки литовського режисера "Іній" про волонтерів, які везуть гуманітарну допомогу до України, зібрала величезну залу глядачів.

Цю новину на сторінці у соцмережі написав віце-прем'єр міністр України Павло Розенко .

Зауважимо, світова прем'єра "Межі" відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, де стрічка отримала приз на кращу режисуру.

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"Від Словаччини на здобуття премії "Оскар" висунуто спільно україно-словацький кінофільм "Межа"! Фільм частково профінансований за рахунок коштів держбюджету. Нагадаю, що цей кінофільм у цьому році має вже одну нагороду престижного кінофестивалю у Карлових Варах – "За кращу режисерську роботу"!" - зауважив він.

Розенко привітав усіх причетних "до цієї унікальної події в історії українського кінематографу" та наголосив: прем'єра "Межі" і прокат в українських кінотеатрах відбуватиметься в середині листопада.

Нагадаємо, 90-та церемонія нагородження "Оскар-2018" відбудеться четвертого березня в Лос-Анджелесі.

Від України на премію представлена стрічка "Рівень чорного" режисера Валентина Васяновича.

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Її обрали з восьми стрічок. Зокрема, серед номінантів були представлені "Чужа молитва" Ахтема Сейтаблаєва, "Червоний" Заза Буадзе, "Жива" Тараса Химича, "Війна химер" Марії і Анастасії Старожицких, "DzidzioКонтрабас" Олега Борщевського, "Микита Кожум'яка" Манука Депояна, "Стрімголов" Марини Степанської.

Стрічка змагатиметься у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".