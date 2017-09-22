Цього року три українські фільми стали претендентами на премію "Оскар"
Литва та Словаччина висунули стрічки спільного із нашою державою виробництва.
Цього року на церемонії "Оскар" будуть представлені одразу три українські фільми - "Межа", "Рівень чорного" и "Іній".
Точніше, "Межа" є україно-словацькою картиною, висунутою від Словаччини на престижну кінопремію, а від Литви – це "Іній" (ко-продукція України, Польщі, Литви, Франції).
У стрічці "Іній", до речі, знялася Ванесса Параді. На фестивалі у Каннах прем'єра стрічки литовського режисера "Іній" про волонтерів, які везуть гуманітарну допомогу до України, зібрала величезну залу глядачів.
Цю новину на сторінці у соцмережі написав віце-прем'єр міністр України Павло Розенко .
Зауважимо, світова прем'єра "Межі" відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, де стрічка отримала приз на кращу режисуру.
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"Від Словаччини на здобуття премії "Оскар" висунуто спільно україно-словацький кінофільм "Межа"! Фільм частково профінансований за рахунок коштів держбюджету. Нагадаю, що цей кінофільм у цьому році має вже одну нагороду престижного кінофестивалю у Карлових Варах – "За кращу режисерську роботу"!" - зауважив він.
Розенко привітав усіх причетних "до цієї унікальної події в історії українського кінематографу" та наголосив: прем'єра "Межі" і прокат в українських кінотеатрах відбуватиметься в середині листопада.
Нагадаємо, 90-та церемонія нагородження "Оскар-2018" відбудеться четвертого березня в Лос-Анджелесі.
Від України на премію представлена стрічка "Рівень чорного" режисера Валентина Васяновича.
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Її обрали з восьми стрічок. Зокрема, серед номінантів були представлені "Чужа молитва" Ахтема Сейтаблаєва, "Червоний" Заза Буадзе, "Жива" Тараса Химича, "Війна химер" Марії і Анастасії Старожицких, "DzidzioКонтрабас" Олега Борщевського, "Микита Кожум'яка" Манука Депояна, "Стрімголов" Марини Степанської.
Стрічка змагатиметься у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".