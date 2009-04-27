МОЗ заспокоює: в Україні є ліки проти свинячого грипу

Міністерство охорони здоров’я України вживає нагальних заходів із запобігання потрапляння вірусу свинячого грипу на територію країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України повідомив головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ.

За його словами, вчора за дорученням керівництва держави відбулося засідання оперативного штабу, який сформовано у зв’язку із несприятливою ситуацією у світі щодо захворюваності на свинячий грип та поширення вірусу в Україні.

“Україна направила запити до Всесвітньої організації охорони здоров’я стосовно надання українським фахівцям усієї наявної інформації про свинячий грип. У нас є також домовленість із головним санітарним лікарем Росії ОНІЩЕНКОМ щодо спільних дій у подоланні інфекції, ми співпрацюватимемо з російськими фахівцями. У Міністерстві охорони здоров’я працюватиме гаряча телефонна лінія щодо інформування про епідеміологічну ситуацію зі свинячим грипом – 200-07-80,” – наголосив О.БІЛОВОЛ.

У свою чергу, перший заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА зазначила, що за останні кілька років світ тричі стикався із загрозами поширення смертельних високопатогенних вірусів – SARS, пташиного грипу та свинячого грипу.

“МОЗ свого часу не допустив поширення SARS та пташиного грипу в Україні, щодо свинячого грипу - заходи будуть такими ж”, – повідомила Л.МУХАРСЬКА.

Основним профілактичним заходом, за її словами, є недопущення збудника свинячого грипу в країну.

“Для цього в усіх аеропортах держави посилено санітарну безпеку, обладнано ізолятори, проводяться інструктажі, як поводитися членам екіпажу, якщо у літаку виявиться пасажир із симптомами інфікування свинячим грипом. З Мексикою у нас прямих авіарейсів немає, але є транзитні через Європу”, – зазначила Л.МУХАРСЬКА.

Вона наголосила, що особливо пильними до свого здоров’я мають бути ті, хто останні 10 днів перебував у країнах, де є випадки поширення та інфікування збудником свинячого грипу.

Перший заступник головного державного санітарного лікаря зазначила, що у світі немає вакцини проти цього вірусу.

Говорячи про шляхи передачі вірусу, Л.МУХАРСЬКА наголосила, що людина може дуже швидко заразитися ним, доглядаючи за свинею, однак при споживанні термічно обробленої свинини захворіти на цей грип неможливо.

У свою чергу, заступник директора Українського центру грипу та ГРВІ Міністерства охорони здоров’я України Алла МИРОНЕНКО повідомила, що вірус свинячого грипу змінився – став передаватися від людини до людини.

“Клінічно хвороба не відрізняється від звичайного грипу, однак існують генетичні відмінності. Позитивним є те, що перебіг хвороби – середньої тяжкості,” – зазначила вона. До того ж, за словами А.МИРОНЕНКО, є специфічні дієві ліки, що долають вірус, які зареєстровані й в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у Мексиці від свинячого грипу померли 103 людини, 1614 госпіталізовані з симптомами даної хвороби. Раніше влада Мексики офіційно підтвердила факт смерті 20 чоловік від свинячого грипу H1N1, причина ще 48 летальних випадків поки що точно не встановлена. У США цим вірусом заразилися 20 чоловік, у Канаді – 6. Крім того, за останніми даними, в Італії, Данії, Швейцарії, Іспанії і Франції виявлено хворих з підозрою на свинячий грип.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання в Мексиці має "потенціал пандемії".

Грип свиней – висококонтагіозна гостроплинна хвороба, яка характеризується різко вираженою лихоманкою, загальною слабкістю і ураженням органів дихання. Вірус грипу свиней (ВГС) може викликати захворювання у людей, і навпаки, встановлена можливість зараження свиней грипом людей.

Вперше хвороба діагностована у 1918 році в США під час пандемії грипу людей.

Вірус грипу свиней нестійкий до фізичного і хімічного впливу. Температура 60 градусів за Цельсієм впродовж 20 хвилин повністю інактивує вірус грипу.