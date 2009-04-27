Міліція копає під губернаторський "мерседес"

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом підробки свідоцтва про реєстрацію службового автомобіля “Мерседес-Бенс Е-240”, на якому їздив голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник Управління МВС України в Тернопільській області Віталій МАКСИМОВ.

За його словами, слідчі також подали запит в податкову адміністрацію і з’ясували, що за два роки жодного податку за техогляд цього авто не було сплачено, також не сплачувалися відповідні збори до Пенсійного фонду.

“Спочатку митні органи нам повідомили, що автомобіль не був розмитнений, а потім надійшла інша інформація, що авто розмитнювали, але ці документи уже знищені. Але, думаю, банківські рахунки мали зберегтися, і все таки ми виведемо кінці з розмитненням”, – запевнив В.МАСКИМОВ.

Він також додав, що обласне Контрольно-ревізійне управління почало перевірку і з’ясувало, що на згаданий автомобіль списувалося щодня 300-400 літрів бензину.

“Це три тисячі кілометрів на день, тут є питання. Разом з КРУ і податківцями перевіряємо також списання бензину”, – повідомив В.МАКСИМОВ.

Як уже повідомляло УНІАН, увечері 16 квітня працівники ДАІ зупинили службовий автомобіль голови Тернопільської облдержадміністрації Ю.ЧИЖМАРЯ “Мерседес-Бенс Е-240” і виявили, що у водія немає документів на нього. Водій пред’явив ксерокопію простроченого тимчасового реєстраційного талона на авто. Причому, як встановили працівники ДАІ, номер реєстраційного талону закріплений за іншою іномаркою. У багажнику автомобіля правоохоронці виявили три пари державних номерних знаків з інших автомобілів.

Затриманий автомобіль доставлено на штрафмайданчик. На водія і на службовців, які випустили автомобіль без шляхового листа, накладено адміністративне стягнення.