На розробку вакцини проти свинячого грипу треба не менше 4 місяців

На розробку вакцини проти свинячого грипу знадобиться не менше 4 місяців.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на речника найбільшого виробника вакцин в світі Sanofi Pasteur.

“Між повідомленням про новий штам грипу, хоч би яким він був, зокрема, в даному випадку, штам A/H1N1, що з’явився в Мексиці, і виробництвом перших доз вакцини потрібно рахувати від 4 місяців”, - цитує його слова агентство.

Він зазначив, що цей період є об’єктивно необхідним, оскільки частина біологічних процесів не піддаються скороченню в часі.

На сьогодні рекомендовано споживати для профілактики вакцини від пташиного грипу Tamiflu та Relenza, повідомляє AFP.

Як повідомляв УНІАН, від спалаху високопатогенного свинячого грипу в Мексиці вже загинуло понад 100 осіб, понад 1,5 тисячі – уражені хворобою.