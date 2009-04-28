ВООЗ підвищила рівень загрози виникнення пандемії свинячого грипу

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) у понеділок, 27 квітня, підвищила рівень загрози виникнення пандемії свинячого грипу. Ситуація з поширенням свинячого грипу, повідомляється на сайті ВООЗ, перейшла з третьої в четверту фазу.

Четверта фаза, за класифікацією ВООЗ, означає, що зафіксовано окремі випадки передачі вірусу від людини. Проте поширення грипу локалізоване, що свідчить про погану адаптацію вірусу до існування в людському організмі. Пандемія - шоста фаза поширення грипу за класифікацією ВООЗ.

Останній раз ВООЗ оголошувала про пандемію грипу в 1968 році. Тоді в результаті так званого "гонконзького грипу" загинуло близько мільйона осіб, повідомляє Reuters.

Станом на вечір 27 квітня, в Мексиці було зареєстровано 149 випадків смерті людей від свинячого грипу. Більше 40 випадків захворювання на свинячий грип (різновид вірусу H1N1) зафіксовано в США. У Канаді підтверджено шість випадків зараження свинячим грипом, у Великій Британії - два, а в Іспанії - один, повідомляє ВВС News. Туристи, що повернулися з Мексики, госпіталізовані з підозрою на свинячий грип в Ізраїлі, Бразилії, Гватемалі, Перу, Австралії і Новій Зеландії.

Лента.ру