У Києві перекинулася маршрутка з людьми (фото)

Учора близько 14.40 на перехресті вулиці Тростянецької і Харківського шосе (у Дарницькому районі) водій маршрутки «Богдан» не пропустив трамвай.

В результаті вагон протаранив автобус - 6 пасажирів потрапили в лікарню.

- У житті не бачив нічого подібного, - говорить очевидець ДТП Ярослав. - Маршрутка №445 повертала з Тростянецької на Харківське шосе, у бік Ленінградської площі. На жаль, водій мікроавтобуса не помітив трамвая, який рухався зліва.

Коли автобус вже закінчував маневр, трамвай ударив маршрутку в бік. Від сильного поштовху вона накренилася і перекинулася.

Через декілька хвилин на місце аварії під`їхали шість «швидких», які госпіталізували потерпілих. У пасажирів були переломи і забої. Поки лікарі витягували людей з металевої «пастки», пожежники рясно поливали вулицю водою. Адже на дорогу вилилося майже 150 літрів пального!

Не виключено, що постраждалих було б набагато більше, коли б маршрутка була повністю забита. На Харківському шосе утворилася величезна пробка.

КП в Украине