У Дніпропетровську ліквідували конвертаційний центр з обігом 100 млн.

Співробітники податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідували нелегальний конвертаційний центр, через який протягом 2008-2009 рр. було переведено в готівку 100 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в області.

Організувало конвертцентр подружжя з Дніпропетровська, залучивши до фінансових оборудок трьох раніше засуджених жителів області. Для легалізації безготівкових коштів у готівку зловмисники створили 11 фіктивних фірм.

Управління податкової міліції за фактом діяльності нелегального конвертаційного центру порушило кримінальні справи за ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч.2 ст. 364 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України.