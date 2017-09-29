Посадовцю "Львівського бронетанкового заводу" виписали штраф за корупцію

На Львівщині правоохоронці наклали штраф на заступника директора ДП «Львівський бронетанковий завод» за корупцію, пише "Galinfo".

Повідомляється, що військова прокуратура Західного регіону України після ретельного вивчення додержання службовими особами ДП «Львівський бронетанковий завод» вимог ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», виявила, що заступник директора з безпеки ДП «Львівський бронетанковий завод» придбав 1 липня 2017 року автомобіль марки «RENAULT MEGANE». Вартість якого перевищила 117 тис грн. Відповідно, впродовж 10 діб він мав про це повідомити НАЗК.

«Тим не менше, прозвітував про нове придбання аж через місяць. Отож, днями Сихівський районний суд м. Львова визнав посадовця винним у вчиненні корупційного адмінправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП та наклав на нього стягнення у виді 1700 гривень штрафу», - сказав військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк.

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Сихівський районний суд м. Львова визнав посадовця винним у вчиненні корупційного адмінправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП та наклав на нього стягнення у виді 1700 гривень штрафу.

Як повідомляв УНІАН раніше, Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання детективів НАБУ та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і до 13 вересня відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу (ЛБТЗ). Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України. У Бюро нагадали, що посадовця підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Про підозру йому було повідомлено у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати коштів у процесі закупівлі двигунів для потреб Збройних сил України. Крім директора ЛБТЗ, у причетності до корупційної схеми підозрюються ще 4 особи.