Маккартні просить не пхати носа (фото)

Сер Пол Маккартні (Paul McCartney) звернувся із закликом "поводитися з гідністю" до всіх, що має хоч якийсь стосунок до його шлюборозлучного процесу.

В інтерв`ю британської радіостанції Radio 4, що вийшло в ефір у п`ятницю, Маккартні, кажучи про своє розлучення з Хізер Мілс (Heather Mills), заявив: "У житті кожної людини є глибокі особисті речі, до яких, поза сумнівом, належать відносини з партнерами. Я сподіваюся, що мої особисті переживання такими залишаться й надалі".

Попри ажіотаж, здійнятий у ЗМІ довкола шлюборозлучного процесу музикант висловив сподівання, що ситуація ще може змінитися на краще. "Я сподіваюся, що всі, хто має стосунок до процесу мого розлучення, поводитимуться з гідністю, і облишать пхати свого носа куди не слід", - заявив Маккартні.

При цьому Пол Маккартні сказав, що, незважаючи на проблеми в сімейному житті, з оптимізмом дивиться в майбутнє. "Життя йде, і я не тримаю зла на будь-кого, нікого не звинувачую за ті прикрощі, що зі мною сталися", - цитує ВВС News.

Шлюб Пола Маккартні і Хізер Мілс був укладений чотири роки тому. Подружжя має дворічну доньку. У травні 2006 року Маккартні офіційно попросив дружину про роздільне мешкання. У серпні адвокати подружжя почали юридичну підготовку розлучення.

Лента.ру