Канцлер не розповів, хто є винуватцями такої атаки.

Безпілотники з вибуховими пристроями, які виявили поблизу аеропорту Лейпцига, доводять те, що Німеччина перебуває "під загрозою". Про це заявив канцлер країни Фрідріх Мерц, передає Politico.

"Атака з використанням дрона в Лейпцигу, серед іншого, свідчить про те, що ми також стикаємося з цілком реальними загрозами. Німеччина опинилася під посиленим наглядом з боку гібридних зловмисників", - зауважив у своєму виступі напередодні виїзного засідання уряду в Нойгарденберзі.

Видання нагадало, що 5 серпня німецькі органи з боротьби з тероризмом розпочали розслідування після того, як працівник аеропорту виявив дрон з вибухівкою, детонатор якого, швидше за все, не спрацював. Згодом 14 серпня слідчі виявили ще один дрон поблизу аеропорту Лейпцига - важливої логістичної бази НАТО.

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Водночас у своєму виступі Мерц не розповів, хто є винуватцями такої атаки.

"Ми інтенсивно працюємо над цим разом зі службами безпеки, і незабаром оприлюднимо наші висновки та прокоментуємо їх", - додав політик.

Водночас раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт припустив, що за цією загрозою стоїть державний субʼєкт.

"Багато ознак вказують саме на це", - наголосив він.

Загроза для Німеччини - що відомо

Раніше Politico писало, що Німеччина готує ракетний арсенал на €12 млрд для стримування Росії. Зокрема йдеться про кілька типів ракет - від дешевих систем, які можна виробляти масово, до американських Tomahawk і перспективної гіперзвукової зброї. Першою частиною програми стане недорога крилата ракета, яку Німеччина має намір почати розгортати у 2027 році.

Своєю чергою ЗМІ писали, що Німеччина виправила помилку щодо Росії, але повторює її щодо Китаю. Це повʼязано з тим, що Китай - найважливіший союзник Росії у війні проти України. Тому це не "стратегічне партнерство", як ще в Пекіні сказав Мерц, а його пряма протилежність: стратегічне суперництво між країнами.

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