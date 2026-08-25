Жінка забронювала відпустку на Ібіці в серпні, але погода шокувала її

Раптова зміна рівня моря спричинила підтоплення, сильні дощі та поривчастий вітер.

Туристка, яка запланувала відпочинок на популярному іспанському острові, занепокоїлася після злив, сильного вітру та раптового підвищення рівня моря. Як пише The Mirror, вона навіть побоюється, що через негоду її рейс можуть затримати.

"Мама, яка забронювала поїздку на Ібіцу, вже почала шкодувати про своє рішення після того, як острів накрила хвиля "екстремальної погоди". Жінка побоюється, що через негоду її "рейс можуть затримати", - пише видання.

Йдеться, що Ібіцу давно вважають світовою столицею вечірок. Коли згадують цей острів, найчастіше уявляють переповнені клуби, яскраві вечірки та відомих діджеїв, під чиї сети танцюють тисячі людей. Однак Ібіца відома не лише нічним життям.

Відео дня

Тут є мальовничі та спокійні пляжі, які чудово підходять для тих, хто хоче відпочити від шуму й метушні. Любителі піших прогулянок також мають великий вибір маршрутів – від порізаних скелястих узбереж до мальовничих прибережних стежок, соснових лісів та інших вражаючих природних локацій.

Для поціновувачів історії особливий інтерес становить Дальт-Віла – оточене мурами старе місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім того, острів пропонує чимало інших варіантів для відпочинку.

Не дивно, що Ібіца залишається популярним напрямком для найрізноманітніших видів відпустки. Зазвичай тут спекотне літо та м’яка, комфортна зима, тому острів приваблює туристів протягом усього року. Однак цього серпня ситуація виявилася зовсім іншою - на Ібіці почалися зливи та повені

Раптова зміна рівня моря спричинила підтоплення, сильні дощі та поривчастий вітер. Повідомлялося, що місцеві жителі й туристи поспіхом залишали пляж Платжа-де-с'Ареналь у місті Сан-Антоні-де-Портмані.

Тим часом мерія Сан-Антоніо скасувала захід, присвячений музиці одного з іспанських рок-гуртів. Причиною назвали "міркування безпеки" – сцену оточила морська вода.

Йдеться, що повені сталися після попереджень синоптиків про загрозу так званих "мініцунамі", або ріссаг, як їх називають на Балеарських островах. Такі раптові коливання рівня моря очікувалися в окремих районах архіпелагу на початку тижня.

Majorca Daily Bulletin повідомило, що в понеділок на Майорці зафіксували два незначні явища, відомі як ріссаги або метеоцунамі, у портах Андрач і Сольєр. Тим часом на Балеарських островах зберігалося попередження через ризик раптових змін рівня моря.

Як туристи переживають негоду

Чимало відпочивальників на Ібіці поділилися в соцмережах своїми враженнями від "екстремальної погоди".

Одна з туристок зняла на відео територію біля басейну свого готелю. На кадрах видно, як сильний вітер розгойдує пальми, а подушки на шезлонгах довелося закріпити, щоб їх не здуло. Жінка опублікувала відео в TikTok.

На відео вона написала: "Вони сказали: їдь на Ібіцу в серпні!!!". А в підписі до ролика додала: "Здається, наш рейс можуть затримати!"

Інші користувачі TikTok активно коментували її публікацію та ділилися власним досвідом.

"Я їздила в серпні, і там було так сонячно та спекотно – 33 градуси", – написав один із користувачів.

Інший згадав свій досвід: "Друже, торік ми потрапили в найсильніший шторм, який Ібіца переживала за останні десятиліття".

Ще один користувач розповів: "Цієї суботи ми проведемо 12 годин на Ібіці без готелю".

На це туристка відповіла: "У суботу, я впевнена, буде чудово! Не хвилюйтеся, така погода тут буває дуже нечасто!"

Втім, інший коментатор зауважив: "Усі знають, що в цей період року існує ймовірність екстремальної погоди".

Інша туристка, яка відпочиває на Ібіці, вирішила поставитися до ситуації з гумором. Вона опублікувала кумедне відео, у якому пожартувала над собою після того, як спочатку ділилася в соцмережах красивими кадрами з відпочинку, викликаючи заздрість у підписників, а потім була "поставлена на місце" зливою.

У підписі до відео вона написала: "Учора: "Загалом, я на Ібіці… а ти – ні". Сьогодні: Ібіца поставила мене на місце. Ми простояли під тією парасолькою набагато довше, ніж було розумно, перш ніж визнали поразку!"

Смертельна спека у Європі 2026

Нагадаємо, понад 30 тисяч людей вже померли в Європі цього літа через понад звичайний показник під час чотирьох рекордних хвиль спеки, які накрили континент одна за одною. Про це свідчать попередні дані, зібрані кількома європейськими країнами. Так, лише у Німеччині, Франції та Іспанії кількість надлишкових смертей уже перевищила 25 тисяч. Ймовірно, після опрацювання повної статистики за серпень кількість жертв спеки значно зросте.

Вас також можуть зацікавити новини: