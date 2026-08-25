До Москви несподівано прилетів військовий транспортний літак із США

З якою метою літак прибув до Росії, наразі невідомо.

25 серпня до московського аеропорту "Внуково" прилетів військовий транспортний літак Boeing C-17. Як випливає з даних сервісу Flightradar24, він вилетів із Риги о 08:50 і трохи більше ніж через годину прибув до Росії.

Цей Boeing C-17A Globemaster III з реєстраційним номером 07-7181 належить військово-повітряним силам США. Саме зі США він 23 серпня прибув до Риги. Попереднім пунктом його маршруту, як вказує сервіс відстеження польотів, був район Кемп-Спрінгс у штаті Меріленд, де розташована об’єднана база Ендрюс (Joint Base Andrews). Звідти зазвичай вилітають американські президенти та інші високопосадовці. Там же базується Air Force One – літак президента США.

Але Globemaster III не є президентським літаком. Це важкий військово-транспортний літак, який використовується для перевезення військових, техніки та вантажів, а також може залучатися до урядових і спеціальних місій.

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Наразі невідомо, що або кого перевозив літак. Жодних даних від американської сторони не надходило. У Кремлі також заявили, що не володіють інформацією, а у російського диктатора, за словами його прес-секретаря Дмитра Пєскова, не заплановано жодних зустрічей з американцями.

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Додамо, що в лютому 2025 року до московського аеропорту Внуково прилітав літак ВПС США Gulfstream C-37B. Пізніше стало відомо, що на ньому доставили до Москви засновника криптобіржі BTC-e Олександра Винника. Його повернули до Росії в результаті обміну зі США. Винника обміняли на шкільного вчителя Марка Фогеля, якого в Росії засудили до 14 років колонії за "контрабанду наркотиків". А Винника в США звинувачували у відмиванні грошей на суму близько 4 мільярдів доларів.

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