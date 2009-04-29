Угорська компанія Фірташа не одержує газ від української компанії Фірташа

Газпром спростував наявність домовленостей з угорською Emfesz про постачання їй російського газу замість RosUkrEnergo. Як заявив РосБізнесКонсалтингу офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій Купріянов, таких домовленостей і контрактів нині немає. Угорська Emfesz сьогодні повідомила про те, що змінила постачальника газу: з RosUkrEnergo на компанію "Росгаз", яку вона назвала "фірмою, що входить до сфери інтересів Газпрому".

"Як відомо, єдиним експортним каналом постачань російського газу є компанія "Газпром експорт". Компанія "Росгаз", яка називалася сьогодні в повідомленнях угорської сторони, ніякого стосунку до Газпрому не має і до групи "Газпром" не входить", - наголосив С.Купріянов.

Emfesz пояснила зміну постачальника наявністю труднощів у RosUkrEnergo з отриманням газу з підземних сховищ в Україні. При цьому компанія пообіцяла, що для її споживачів ніяких відчутних змін після зміни не буде.

Угорська Emfesz контролюється Дмитром Фірташем, який також є співвласником RosUkrEnergo. Emfesz імпортує щороку близько 3 млрд куб. м газу до Угорщини, забезпечуючи 20% потреб країни. Компанія купує газ у компанії RosUkrEnergo.