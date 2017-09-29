Чиновники прийняли в експлуатацію скандальну будівлю Театру на Подолі

Держархбудінспекція України прийняла в експлуатацію скандальну будівлю Театру на Подолі, передає Українська правда. "Сьогодні комісія ДАБІ прийняла рішення, про прийняття об’єкта будівлі Театру на Подолі в експлуатацію", - повідомили у Держархбудінспекції.

Там відзначили, що 27 вересня до ДАБІ прийшов позитивний висновок Української державної будівельної експертизи щодо цієї будівлі, 28 вересня туди виїжджав інспектор ДАБІ.

Довідка УНІАН. Будівництво Театру на Подолі було розпочато у 2004 році. Раніше на його місці розташовувався приватний театр Прахова. У радянські часи його знесли.

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Перша черга будівництва нового академічного театру включала зведення адміністративної будівлі Театру на Подолі з малим залом для глядачів. Друга черга – новобудову з глядацькою залою майже на 300 місць.

Станом на початок 2006 року було завершено адміністративну споруду з малою сценою й розпочато роботи другої черги об’єкта. Однак через брак коштів роботи були зупинені, здача об’єкту була відкладена.

У квітні 2015 року вийшло розпорядження КМДА щодо завершення спорудження Київського драматичного театру на Подолі, згідно з яким довгобуд на Андріївському узвозі добудують за меценатські кошти.

28 листопада керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко зазначив, що під час будівництва було змінено проект, який затверджувався із самого початку робіт. За його словами, «архітектура змінилася» після того, як був знайдений меценат для завершення будівництва.

На будівництво Театру на Подолі корпорація «Roshen» направила 165,854 млн грн.

Під час презентації фасаду зведеної будівлі театру на Подолі, яка відбулася у листопаді, активісти пікетували об’єкт. Оновлений фасад будівлі викликав широкий резонанс у соцмережах, де обурені кияни писали, зокрема, що він більше нагадує “крематорій, а не театр”, та звертали увагу, що будівля театру вища за інші споруди на історичній вулиці.

Громадська петиція з вимогою розібрати фасад Театру на Подолі набрала необхідні 10 тис. підписів для розгляду владою Києва.

Міський голова Києва Віталій Кличко, зважаючи на суспільну реакцію, заявив, що вигляд нової будівлі Театру на Подолі буде доопрацьовано з урахуванням порад фахівців та зауважень громади. З цією метою було створено робочу групу, до якої ввійшли як представники влади, так і експерти, фахівці, представники громади.