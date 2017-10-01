Напад на учасників Фестивалю рівності у Запоріжжі: поліція затримала 17 осіб

У Запоріжжі за фактом сутички між невідомими та учасниками Фестивалю рівності відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 "Хуліганство", до відділення поліції доставлено 17 осіб. Про це повідомили у прес-службі поліції.

Зазначається, що, за даними правоохоронців, частина з затриманих поліцією - неповнолітні.

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"У відділення поліції були запрошені їхні батьки і складено адмінпротоколи за ст. 184 КУпАП - "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей", - повідомили у поліції.

Як повідомляв УНІАН раніше, 30 вересня, в центрі Запоріжжя невідомі напали на учасників Фестивалю рівності, в якому беруть участь люди нетрадиційної орієнтації. Фестиваль мав стартувати о 16.00 на центральній площі обласного центру. Однак напередодні його відкриття з'явилися молоді люди спортивної зовнішності, які затіяли бійку з гостями і учасниками заходу. За повідомленням організаторів Фестивалю рівності, постраждали кілька осіб, їх госпіталізували. При цьому організатори заявляють, що невідомі розпилили сльозогінний газ - близько 200 осіб у масках блокують вхід на фестиваль і періодично вступають в бійку з його учасниками.