У центрі Запоріжжя здійснений напад на учасників Фестивалю рівності, є постраждалі

Сьогодні, 30 вересня, в центрі Запоріжжя невідомі напали на учасників Фестивалю рівності, в якому беруть участь люди нетрадиційної орієнтації.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль мав стартувати о 16.00 на центральній площі обласного центру. Однак напередодні його відкриття з'явилися молоді люди спортивної зовнішності, які затіяли бійку з гостями і учасниками заходу.

За повідомленням організаторів Фестивалю рівності, постраждали кілька осіб, їх госпіталізували.

При цьому організатори заявляють, що невідомі розпилили сльозогінний газ - близько 200 осіб у масках блокують вхід на фестиваль і періодично вступають в бійку з його учасниками.

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На даний момент на місці події працює поліція, про точну кількість постраждалих і затриманих не повідомляється. Організатори заходу просять гостей фестивалю поки що не приходити на нього.

У прес-службі патрульної поліції Запоріжжя повідомили про затримання кількох людей, яких відвезли у відділення поліції. Також відомо про одну постраждалу дівчину, якій знадобилася медична допомога.

За словами однієї з організаторів фестивалю Яни Сасіної, в результаті сутички постраждали дві дівчини - їх госпіталізували. При цьому затримали близько 20 осіб.

«Наразі до місця проведення Фестивалю рівності продовжують прибувати так звані «тітушки»», - додала вона.