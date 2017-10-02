Зірка фільму "Таксі" хоче зняти фільм в окупованому Криму

Французький актор, зірка фільму "Таксі" Самі Насері не виключив, що зйомки однієї з його майбутніх картин можуть пройти в Криму. Про це повідомляють "РИА Новости".

"У мене є дуже великий проект зі зйомок нового фільму, є багато планів і перспектив. Чому б не зняти його в Криму? Тут красиві місця, вулиці, є море, гори", - сказав він.

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Крім того, актор заявив, що хоче знову повернутися в Крим, але вже разом з сім'єю.

Як повідомляв УНІАН, французький актор Самі Насері приїхав до Криму, незважаючи на антиросійські санкції для участі в "Форумі миру", який проводить у Ялті Всесвітній благодійний альянс "Миротворець".