Зірка фільму "Таксі" хоче зняти фільм в окупованому Криму
09:12, 02 жовтня 2017Суспільство
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Актор заявив, що хоче знову повернутися в Крим, але вже разом з сім'єю.
Насері приїхав у Крим для участі в "Форумі світу" / Фото: Ян Maisani / Zumapress / Globallookpress.com
Французький актор, зірка фільму "Таксі" Самі Насері не виключив, що зйомки однієї з його майбутніх картин можуть пройти в Криму. Про це повідомляють "РИА Новости".
"У мене є дуже великий проект зі зйомок нового фільму, є багато планів і перспектив. Чому б не зняти його в Криму? Тут красиві місця, вулиці, є море, гори", - сказав він.
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Крім того, актор заявив, що хоче знову повернутися в Крим, але вже разом з сім'єю.
Як повідомляв УНІАН, французький актор Самі Насері приїхав до Криму, незважаючи на антиросійські санкції для участі в "Форумі миру", який проводить у Ялті Всесвітній благодійний альянс "Миротворець".
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