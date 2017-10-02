З Дніпра на навчання до Литви відправилися 9 дітей учасників АТО та переселенців

Сьогодні з аеропорту Дніпра на навчання до Литви відправилися 9 дітей учасників АТО та переселенців. Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, найближчим часом до Вільнюса вирушать ще 6 школярів.

Читайте такожЛитва готова взяти на безкоштовне навчання 40 бакалаврів з УкраїниЗазначається, що загалом 15 дітей учасників АТО та переселенців опановуватимуть знання протягом навчального року у міжнародній гімназії Вільнюса, де навчаються підлітки з 20 країн світу.

«Навчання, проживання, харчування, екскурсії для родин українських дітей безкоштовні. Усі витрати бере не себе литовська сторона», - додали у прес-службі.

За інформацією ОДА, це чергова група дітей з Дніпропетровщини, яку приймає на навчання Литва. 45 школярів вже пройшли навчання у міжнародній гімназії Вільнюса.