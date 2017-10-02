Житомирщина розпочала відправку допомоги у Калинівку, постраждалу від вибухів на військових складах

Житомирщина розпочала відправку допомоги у Калинівку Вінницької області, постраждалу від вибухів на військових складах. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 30 кубометрів каліброваної дошки відправила сьогодні Житомирщина на допомогу Калинівці.

Інші матеріали зараз формуються і будуть відправлені у вівторок-середу, наголошує голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

«Долаючи наслідки негоди у Бердичеві, ми одночасно намагаємося допомогти і наших сусідам. Гарно спрацювали сьогодні держлісгоспи Житомирщини, які зібрали 30 кубометрів дошки. Підключаються інші підприємства, інвестори. Тому намагатимемося якнайшвидше доставити необхідні будівельні матеріали та іншу гуманітарну допомогу для людей», – зазначив Гундич.

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Нагадаємо, у Бердичівському районі активно йдуть роботи з відновлення дахів будинків, які постраждали від аномального граду в ніч на 22 вересня Ці роботи не припинялися й у вихідні.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 вересня на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли пожежа і вибухи. Постраждали дві людини.

Станом на ранок 2 жовтня, за даними ДСНС, на території військового складу відкритих осередків горіння не було, проте спостерігалася поодинока детонація боєприпасів.