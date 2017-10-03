Журналісти з’ясували, як мінсоцполітики налагодило схему ввезення в Україну контрабанди (відео)

Наприкінці тижня у заступника міністра соціальної політики Андрія Реви Олександра Привалова та ще кількох чиновників із міністерства, провели обшуки.

За офіційною версією слідства – вони сприяли контрабанді та розкраданню бюджетних коштів. Програма «Гроші» розкрила, як працює одна із найнахабніших схем з ошукування державного бюджету.

У Привалова слідчі шукали документи, за якими замміністра визнавав будь-який вантаж гуманітарним, звільнявши від сплати мит.

За офіційною версією слідства, заступники Реви сприяли контрабанді та підозрюються у розкраданні коштів в особливо великих розмірах.

Виконавчий директор благодійного фонду «Свої» Оксана Сухорукова розповіла, що їм запропонували створити асоціацію, під егідою якої возити «гуманітарку», яка насправді являла собою контрабанду.

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Схема виглядала наступним чином: волонтери з ідеальною репутацією створюють асоціацію, через яку з-за кордону привозять товар. Комісія з мінсоцполітики визнає цей товар гуманітарним і він без оподаткування потрапляє на територію України. Далі псевдогуманітарка опиняється на полицях магазинів, ринків та секонд-хендів по всій країні, після чого кожен учасник схеми отримує мільйони доларів прибутку.

Журналісти припускають, що за такою схемою повз бюджет пройшли сотні мільйонів, якщо не мільярди доларів.

Волонтери відмовились від такої пропозиції, після чого почались залякування з боку міністерства.