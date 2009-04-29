Жінку заарештували за гучні крики під час сексу

Поліція Великої Британії заарештувала у вівторок мешканку англійського міста Сандерленд за неодноразове порушення тиші під час занять сексом, пише в середу британська газета Telegraph.

Початок історії поклали багатократні скарги сусідів на 48-річну Керолайн Картрайт (Caroline Cartwright), яка вранці вельми бурхливо - і багато разів - виражала емоції під час інтимної близькості з чоловіком.

Суд заборонив темпераментній пані "створювати надмірний шум" на всій території Англії протягом цілих чотирьох років. На додачу, Картрайт було заборонено стукати, кричати або співати, а також слухати гучну музику в своєму будинку або поряд з ним. На довершення суд оштрафував порушницю спокою на 515 фунтів стерлінгів.

Ухвала почала діяти ще 17 квітня, проте місіс Керолайн "знов порушувала спокій навколишніх 18-го, 22 і 26 квітня", зазначає видання.

Прохання адвоката відпустити його підзахисну під заставу не було задоволене з огляду на "неодноразове порушення повідомлення влади". Справу буде передано до суду міста Ньюкасл.

РІА “Новости”