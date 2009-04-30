Тимошенко: модернізація ГТС неможлива без участі Росії

Модернізація української газотранспортної системи неможлива без участі Росії та "Газпрому", повідомила прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко на прес-конференції за підсумками засідання російсько-українського комітету з питань економічної співпраці.

"Безумовно, в модернізації ГТС ми Росію і "Газпром" бачимо партнерами, виконання цієї роботи без Росії неможливе", - сказала Тимошенко.

Тимошенко зазначила, що законодавство України встановлює державну власність на газотранспортну систему і забороняє її передачу, зокрема в оренду. Проте, за її словами, водночас, рішення про участь Росії в модернізації ГТС може бути знайдене. Зокрема, прем`єр-міністр зауважила, що в Росії виготовляється необхідне устаткування для проведення модернізації, отже, за рахунок його постачання російська сторона може взяти участь в модернізації на умовах повернення інвестицій.

"Ми ніколи не ставили питання, що ми модернізуватимемо ГТС без Росії", - цитує РІА "Новости".