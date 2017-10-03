В Україні цієї осені планується призвати майже 10,5 тисяч строковиків

В Україні цієї осені планується призвати майже 10,5 тис. юнаків. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко під час брифінгу.

За його словами, за два місяці планують призвати 10 тис. 460 юнаків, яким виповнилося 20 років, та які не досягли 27 років.

Читайте такожОхоронятимуть підсудних: у Нацгвардії розповіли про додатковий набір строковиків

Зокрема, до лав Збройних сил планується призвати 6 тис. 360 осіб, Національної гвардії України – 3,5 тис., до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.

Призовників не будуть залучати до служби в районі проведення АТО, наголосив Артеменко.

Читайте такожПісля скандального поста в Facebook у одеських курсантів ВМС змінять меню

«Формування команд молодого поповнення на збірних пунктах, їх відправку до військових частин України та інших військових формувань заплановано провести в період з 5 жовтня по 28 листопада… Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в АТО не залучаються», - наголосив Артеменко.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, та обсяг видатків для проведення призову у жовтні-листопаді 2017 року.

1 жовтня розпочалася осіння призовна кампанія на строкову військову службу у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецслужбі транспорту. 30 листопада призовні комісії закінчать роботу.