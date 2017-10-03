За американською мрією: в Україні почалася реєстрація на візову лотерею Green Card

Відсьогодні українці можуть подавати заявки для участі в американській диверсифікаційній візовій лотереї (лотерея «Грін-кард») з метою отримання права на роботу і проживання у США на 2019 рік.

Читайте такожУ США закінчився термін дії антиміграційного указу Трампа Про це йдеться у повідомленні посольства Сполучених Штатів Америки в Україні у Twitter.

"Лотерея “Грін Кард” розпочинається сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що реєстрація для участі у лотереї здійснюється лише за спеціальним посиланням: http://dvlottery.state.gov.

"Існує лише один спосіб взяти участь у програмі ДВ (лотереї «Грін-кард»). Ви повинні заповнити та відправити форму DS-5501, електронну реєстраційну форму для диверсифікаційної візи (реєстраційна форма E-DV), що доступна лише онлайн на сайті E-DV www.dvlottery.state.gov. Неповністю заповнена форма призведе до дискваліфікації заявки. Усі заявки одного кандидата будуть дискваліфіковані, якщо більше однієї заявки поступить на цього кандидата, незалежно від того, хто заповнював та відправляв форму", - йдеться у повідомленні на сайті посольства США.

Також на сайті посольства США уточнюється, що "заявки на участь у розіграші ДВ-2019 потрібно подати у електронному вигляді на www.dvlottery.state.gov у період з 12:00 за східним літнім часом (GMT-4) 3 жовтня 2017 року до 12:00 за східним стандартним часом (GMT-5) 7 листопада 2017 року".

Як відомо, посольство США в Україні проводить співбесіди для отримання віз за результатами розіграшу диверсифікаційної візової лотереї (лотерея «Грін-кард») з 1 березня 2012 року.

Загальна інформація про участь у програмі лотереї доступна за наступною адресою (англійською мовою): https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/entry.html

Інструкції щодо підготовки до візової співбесіди доступні за посиланням https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/interview/prepare-for-the-interview.html