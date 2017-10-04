"Йому видавали медалі за бойові дії на Донбасі" - брат полоненого у Сирії росіянина розповів про його бойове минуле

Роман Цуркану, брат полоненого у Сирії російського військового, підтвердив, що його брат Григорій Цуркану воював на Близькому Сході в складі так званої «Приватної військової компанії Вагнера», і розповів подробиці про «сирійське відрядження» свого брата та про його участь у війні на сході України в інтерв'ю радіо Свобода.

Читайте такожБатькам захопленого в полон у Сирії росіянина ФСБ наказала "не піднімати шум"Роман Цуркану розповів, що його брат поїхав у Сирію найманцем, за гроші. "Держава утримує приватну армію, ПВК «Вагнер». Це вони. Він уже там у 12-му році воював", - розповідає чоловік і додає, що йому не відомо, які завдання він там виконував.

Чоловік каже, що його брат поїхав у Сирію через гроші. "Там якщо і є контракт, то його ніхто не бачить, де він зберігається, ніхто не знає. Вони підписують там [документ] про нерозголошення. Єдине, знаю, що там вони описують все заздалегідь: що медалі і гроші повернуть родичам [в разі смерті], і все", - каже він. Але додає, що не знає скільки заробляв брат.

Також Роман Цуркану розповів про участь свого брата у війні на Донбасі. "Знаю, що він кудись їздив, йому регулярно видавали медалі за бойові дії на Донбасі. Туди він їздив двічі. У 2014 році", - розповідає чоловік.

"Брат мені говорив, там (на Донбасі – ред.) тисячі наших хлопців загинуло", - згадує Цуркану. "Я не знаю, які там у нього виходи були. Їм пропонували в групу якогось спеца ГРУ як командира. Потім він заходив безпосередньо, самі «ЛНРівці» запрошували, «керівництво» «ЛНР». А потім їх звідти видворили. Я навіть не знаю, як сказати... це все брудно. Там ФСБ грошима займається, відмиванням, кришує там бандитів. Це просто бруд повний", - каже він.