СБУ перехопила витік даних про земельні ділянки під Києвом

У Києві співробітники Служби безпеки України у ході спецоперації затримали колишнього співробітника Васильківської філії ТОВ «Укрприватзем», який намагався несанкціоновано збути бази даних, що містять відомості з обмеженим доступом, які зберігаються в автоматизованих інформаційних системах Державного земельного кадастру і є власністю держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, магнітний носій з інформацією про реєстрацію і місцезнаходження земельних ділянок у Київській області, з даними про їх приватизацію, оренду та заставу, іншою технічною документацією із землеустрою правопорушник планував реалізувати за три тисячі доларів США. На зустріч з потенційним покупцем він прибув з ноутбуком, на якому й продемонстрував базу даних. Після отримання грошей в обмін на USB-накопичувач зловмисника затримали.

Слідчі СБУ порушили стосовно затриманого кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах).