Порушено справу за поширення порнографії через інтернет

У Донецькій області порушено кримінальну справу проти 18-річного юнака за поширення порнографії через локальну комп`ютерну мережу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, молодий донеччанин у своїй протизаконній діяльності використовував власний комп`ютер, підключений до однієї з локальних мереж.

За словами начальника облуправління кримінальної міліції у справах дітей Ігоря СУСІДКА, співробітники міліції встановили й затримали зловмисника, який зізнався в скоєному.

Кримінальну справу проти затриманого порушено за ст. 301 Кримінального кодексу України («Ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження порнографічних предметів»).

Проводиться розслідування.