Міліція провела спецоперацію проти тиражування відеодисків
00:19, 01 травня 2009Суспільство
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Повідомлення з Рівненщини
Працівники управління боротьби з економічними злочинами УМВС України в Рівненській області в результаті спецоперації вилучили понад 33 тисяч відеодисків піратської продукції, переважно порнографічного характеру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник зазначеного управління полковник міліції Анатолій ПОПЛАВСЬКИЙ.
За його словами, підпільне тиражування цієї продукції налагодив один з рівненських приватних підприємців одночасно у шести місцях. Нині вилучені диски відправлено на експертизу. На дисках також виявлено підроблені ліцензійні зображення.
Проти підприємця порушено кримінальну справу.
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