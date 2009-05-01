Міліція провела спецоперацію проти тиражування відеодисків

Працівники управління боротьби з економічними злочинами УМВС України в Рівненській області в результаті спецоперації вилучили понад 33 тисяч відеодисків піратської продукції, переважно порнографічного характеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник зазначеного управління полковник міліції Анатолій ПОПЛАВСЬКИЙ.

За його словами, підпільне тиражування цієї продукції налагодив один з рівненських приватних підприємців одночасно у шести місцях. Нині вилучені диски відправлено на експертизу. На дисках також виявлено підроблені ліцензійні зображення.

Проти підприємця порушено кримінальну справу.