Дніпровська вода досі не прийшла до багатьох районів Криму

Міністр аграрної політики Криму Павло АКІМОВ стурбований долею врожаю – дніпровська вода для поливання досі не прийшла до багатьох районів автономії.

«Першотравневий район – половина району без води, Роздольненський район – половина району без води, Сацький, Сімферопольський Білогорський, Бахчисарайський райони – ні грама води немає, Джанкойський – піврайону без води, – заявив П.АКІМОВ сьогодні на засіданні Ради міністрів Криму. – Ми зарили в землю 3 мільярди грошей, це сівба та все інше. І що ж ми одержимо в кінці? Горить усе! Вологи немає!».

Як передає кореспондент УНІАН, подача води на зрошування не ведеться через борг насосних станцій за електроенергію.

«Доплати у вигляді субвенцій з державного бюджету Комітету з водного господарства для розрахунку з постачальниками електроенергії привели до боргової суми. Частина суми боргів за минулий рік була погашена в лютому, частина в розмірі 7,6 мільйонів як і раніше залишилася несплаченою», - сказав кримський прем`єр Віктор ПЛАКІДА.

Керівництво Криму наполягає на тому, щоб Державний комітет України з водного господарства гарантував виплату коштів з бюджету країни. «Ми сьогодні чекаємо гарантій пана СТАШУКА (голови Держкомводогоспу) про те, що державний бюджет гарантує повернення 7,6 млн. грн.», - сказав голова уряду Криму.

«Таким чином, ми зможемо гарантувати енергетикам оплату за ці борги», - сказав В.ПЛАКІДА.

При цьому він пообіцяв, що воду для поливання аграрії Криму одержать на початку травня.