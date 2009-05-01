Україна посіла останнє місце по витратах на домашнє господарство

46-мільйонна Україна займає останнє місце серед 10 країн Східної Європи за рівнем видатків на домашнє господарство, а 2-мільйонна Словенія - перше.

Як повідомляє TVN24, про це свідчать результати дослідження RegioPlan Consulting.

Так, середньостатична сім’я у Словенії на ведення домашнього господарства витрачає на рік 21 тис. євро в порівнянні з 2,5 тисячами євро, які витрачає середня сім’я України.

Після Словенії серед країн Східної Європи найбільше на домашнє господарство витрачають хорвати (12 тис. євро).

Шосте місце в рейтингу посіла Польща з 11 тисячами євро видатків, за якою йдуть угорці, румуни, росіяни, болгари й останні – українці.

TVN24 не надав конкретних даних по витратах в цих країнах, а також місця в рейтингу з витратами в Чехії та Сербії.

Водночас, згідно з повідомленням, в Україні понад 50% видатків на домашнє господарство витрачаються на продукти харчування, в той час, коли словенці витрачають на харчі лише 17% від усіх видатків.

Поляки на харчування витрачають близько 30% грошей свого домашнього бюджету, 20% на транспорт, та 10% - на оплату комунальних послуг.

Як зазначив представник RegioPlan Consulting, «частка видатків на харчування у загальних споживчих видатках є індикатором економічного розвитку та добробуту».