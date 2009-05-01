Столична влада оприлюднила нові тарифи на ЖКП для населення

Столична влада оприлюднила розпорядження про нові тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, бюджетних установ та інших споживачів, які планується вести в Києві з 1 червня цього року.

З текстом відповідних п’яти розпоряджень КМДА від 29 квітня п.р. за №№ 516, 517, 518, 519 та 520 можна ознайомитись в спеціальному випуску муніципальної газети «Хрещатик» №57/1 (3503) від 30 квітня 2009р. або на інтернет-сайті видання в розділі офіційних документів.

Так, згідно з розпорядженням № 520 «Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення» та розпорядженням № 516 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення» нові тарифи за воду та опалення для киян буде збільшено приблизно вдвічі, при тому, що з 1 червня вони зростуть на 50% від загального збільшення (перший етап).

Вартість послуги за холодне водопостачання та водовідведення при наявності квартирного чи будинкового лічильника затверджена в розмірі 3,02 грн. за 1 куб.м (зараз платня становить 1,48 грн.), за відсутності засобу обліку - 16,61 грн. на 1 особу (зараз 8,14 грн.).

Вартість послуги за гаряче водопостачання та водовідведення при наявності лічильника становитиме 13,69 грн. за 1 куб. м (зараз 7,38 грн.), без засобу обліку - 47,92 грн. за 1 особу (зараз 25,89 грн.).

Тариф на послугу з централізованого опалення для населення при відсутності засобів обліку теплової енергії затверджений в розмірі 2,38 грн. за 1 кв. м опалювальної площі в місяць (зараз 1,6 грн. за 1 кв. м. в місяць). Сума тарифу встановлена для розрахунків за опалення щомісячно протягом року.

Розпорядженням № 518 «Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» встановлені тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності (ЖЕО) по кожному будинку окремо. Тарифи також будуть введені в дію 01.06.2009 р.

Як зазначає «Хрещатик», ознайомитися з розмірами нових тарифів за квартплату можна на сайті КМДА www.kmv.gov.ua. Додатки також будуть надруковані в наступному номері “Хрещатика” – 7 травня 2009 р.

Щодо ЖЕО, ЖБК, ОСББ та інших балансоутримувачів житлових будинків, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які не включені до вищевказаного розпорядження, як зазначаються в цьому документі, мають застосовувати тарифи на ці послуги, які встановлені розпорядженням КМДА від 19.05.2000 № 748 “Про встановлення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в м. Києві” із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням від 30.05.2007 № 641 “Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 № 748”. Ці ЖЕО, ЖБК та ОСББ повинні подати до Головного управління з питань цінової політики КМДА відповідні розрахунки тарифів по квартплаті для погодження та встановлення по їхнім будинкам.

В усіх підписаних 29 квітня розпорядженнях про тарифи на ЖКП для населення зазначається, що вони встановлені з метою поетапного приведення вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат.

Тарифи на комунальні послуги для бюджетних установ та інших споживачів столиці затверджені розпорядженнями № 519 «Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів», а також № 517 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів». Згідно з цими документами, в Києві з 1 червня ц.р.

тарифи на комунальні послуги для бюджетних організацій збільшаться на 73%-116%, для інших споживачів - на 8-116%.

КМДА встановила різні тарифи на гаряче водопостачання та опалення для вказаних груп споживачів в залежності від того, якій зоні обслуговування - ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль” чи АК “Київенерго” – належать теплопункти, що обслуговують будівлі бюджетних установ та юридичних осіб.

Так, тариф на опалення для бюджетних організацій та юросіб в зоні «Київенерго» затверджений на рівні 11,63 грн за 1 кв. м опалювальної площі на місяць (зараз 5,38 грн.); в зоні «ДАРтеплоцентраль» - 9,78 грн. за 1 кв. м (зараз 5,38 грн.).

Тариф на горяче водопостачання в зоні «Київенерго» встановлено в розмірі 27,07 грн. за 1 куб. м (зараз цей тариф для бюджетних установ складає 14,89 грн., для інших споживачів - 16,57 грн.). В зоні обслуговування «ДАРтеплоцентраль» тариф на гаряче водопостачання складатиме 23,84 грн за 1 куб. м ( зараз він бюджетних організацій має розмір 14,89 грн., для інших споживачів - 16,57 грн.).

Тариф на холодне водопостачання та водовідведення для бюджетних організацій та інших споживачів затверджені в розмірі 4,88 грн за 1 куб.м (зараз 2,82 грн. за 1 куб м - у бюджетних установ; 4,50 грн. – інших споживачів).

Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що тарифи на житловокомунальні послуги для населення та комунальні послуги для юридичних осіб передбачається довести до економічно обґрунтованого рівня в 3-4 етапи до липня 2010 р.