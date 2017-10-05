Памела Андерсон в Парижі засвітилася в кашкеті від українського дизайнера (фото)

Памела Андерсон потрапила в об'єктиви папараці в аеропорту Лос-Анджелеса. Зірка поверталася з Парижа, де активно відвідувала модні покази відомих брендів. Виглядала Памела свіжо і стильно.

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На ній була чорна блузка з довгим рукавом, коротка спідниця зі штучної шкіри (адже відомо, що Андерсон – активна захисниця тварин) і балетки сірі.

Свій образ модель доповнила стильним головним убором сірого кольору з ініціалами RB від українського дизайнера Руслана Багінського.

Нагадаємо, головні убори від українського бренду Ruslan Baginskiy користуються успіхом у голлівудських зірок. Носили кашкети від Багінського Белла Хадід і Кайя Гербер приміряли головні убори від українського дизайнера

Белла Хадід, Кайя Гербер, Кьяра ФерраньиДелло Руссо, Кьяра Ферраньи, Магдалена Фраковяк. А також українські знаменитості - Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та Оля Полякова.