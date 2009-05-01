На завтра обіцяють погоду, не ліпшу за сьогоднішню

2 травня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях без істотних опадів, лише в Карпатах та на Прикарпатті місцями пройдуть дощі; на решті території - короткочасні дощі, місцями грози, при грозах шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 3-8° тепла, на півдні та сході до 10°; вдень 11-16°, у південних, східних областях та на Закарпатті місцями 18-20° (у Карпатах вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла).

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 3-8°, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7°, вдень 13-15° тепла. По м. Києву температура вночі 5-7°, вдень 13-15° тепла.