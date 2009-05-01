Акція “анархістів” у Києві завершилася без ексцесів

Акція представників молодіжних ліворадикальних та анархічних рухів, які пройшли центром Києва до будівлі КМДА, де провели свій мітинг, завершилася без ексцесів.

Як передає кореспондент УНІАН, не зважаючи на те, що під час пішої ходи близько 200 учасників маршу намагалися спровокувати співробітників міліції, кидаючи на проїжджу частину дороги димові шашки, правоохоронці на провокацію не піддалися. Таким чином, їхня акція завершилася без жодних конфліктів.