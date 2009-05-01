15 тисяч людей взяли участь у демонстрації в Сімферополі

Близько 15 тисяч чоловік, зокрема керівники Криму, взяли участь у першотравневій демонстрації в Сімферополі, повідомляють працівники правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, ходу відкрили прихильники Компартії, за ними йшли активісти «Єдиного центру», Партії регіонів, «Російського блоку», Російської громади Криму, СДПУ(О), партії «Союз», Народної партії, Соцпартії, Блоку Вітренко, а також спортсмени, ветерани, представники профспілкового руху.

Комуністи несли транспаранти: «Фашизм не пройдет», «Украина, Россия, Беларусь – вместе мы сила», «Защитим русский язык»; «единоцентристы» шли под лозунгами: «Росту цен – нет», «Банки, верните наши деньги», «Дорогам – ремонт, улицам – свет»; «регионалы»: «Деньги государства не банкам, а заводам», «союзівці» і есдеки виступали проти НАТО.

Активісти Російської громади і «Російського блоку» вимагали союзу з Російською Федерацією. Вони несли великий російський прапор (розмір – понад 30 кв. м), портрети керівників РФ – Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА.

«Це свято об`єднує людей. Захід проходить у хорошій обстановці, це набагато краще і зрозуміліше, ніж коли проходять акції з перекриттям доріг і блокуванням будівель, які заважають нормальному функціонуванню транспорту і пересуванню людей. А цілі і завдання, у принципі, одні і ті самі: як зробити життя краще, як розв`язати проблеми, які сьогодні є», – сказав журналістам кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

Рух автотранспорту в центрі Сімферополя на час демонстрації був припинений.

Святкування Першотравня продовжується в парках і скверах міста.