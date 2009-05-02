Набули чинності нові тарифи на вантажні перевезення залізницею

Вчора набула чинності нова «Збірка тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов`язаних з ними послуг і Коефіцієнтів, які застосовуються до Збірки тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і зв`язані послуги».

При цьому діюча Збірка тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України (Тарифне керівництво №1), затверджена наказом Мінтрансу України від 15.11.99 №551 і зареєстрована у Мінюсті України 01.12.99 під №828/4121, від дня втрачає дію. Проте, остаточний розрахунок платежів за перевезення вантажів, які відправлені до 30 квітня 2009 р. включно, виконуватиметься за старою Збіркою (Тарифне керівництво №1).

Основними принципами нової Збірки є:

- забезпечення сприятливих умов для створення конкурентного середовища у сфері вантажних залізничних перевезень і дотримання положень пакету директив ЄС у сфері залізничного транспорту щодо надання права користування залізничною інфраструктурою різним суб`єктам господарської діяльності;

- упровадження прозорої методики розрахунку плати за перевезення вантажів у рухомому складі залізниць і приватних власників;

- скорочення переліку додаткових зборів за послуги, які пов`язані з вантажними залізничними перевезеннями.