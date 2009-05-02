У Німеччині вважають, що Україні до Євросоюзу ще рости й рости

Питання про перспективу членства України в Європейському Союзі може стати актуальним через 5-10 років за умови успішного втілення програми “Східне партнерство”.

Таку думку висловив глава комітету Бундестагу в закордонних справах (Німеччина) Рупрехт ПОЛЕНЦ в інтерв’ю “Німецькій хвилі”.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи не стане “Східне партнерство” “замінником“ перспективи членства України в ЄС, Р.ПОЛЕНЦ зауважив, що метою ініціативи є привести східних сусідів якомога ближче до Євросоюзу. Про перспективу членства або про “підміну“ такої перспективи, наголосив він, у цій програмі не йдеться.

Водночас, за словами німецького парламентарія, фактом залишається те, що після великого розширення ЄС 2004 року, приєднання нових членів спільнота просто не подужає. “Натомість ми пропонуємо таким країнам, як Україна, програми, які в майбутньому можуть полегшити обговорення питання про членство в ЄС. Питання про перспективу членства може стати актуальним за 5-10 років”, - сказав він.

Для країн, які 2004 року приєдналися до ЄС, чи не найбільшим стимулом для здійснення реформ була перспектива членства в спільноті. Натомість, на думку Р.ПОЛЕНЦА, стимулом для здійснення необхідних для інтеграції до ЄС реформ в Україні має бути саме орієнтування на Європейський Союз.

“В Україні мене знову і знову запитують: “Чому ви не даєте нам перспективи членства?” Я на це лише відповідаю: “Втілюйте програму “Східного партнерства“ і питання про перспективу стане актуальним. Здійснюйте реформи, боріться з корупцією“. Сьогодні Україна ще дуже далека від того, аби порушувати питання про членство в ЄС“, - зазначив депутат Бундестагу.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилась почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.

Інавгураційний саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.