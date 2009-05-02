Чернігівська міліція розкрила пограбування волонтерки зі США

Чернігівська міліція розкрила пограбування волонтерки із США.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків Управління Міністерства внутрішніх справ в області.

За даними правоохоронців, до міського відділу міліції звернулася 50-річна мешканка Чернігова і повідомила, що на 25-річну волонтерку корпусу миру США, яка у неї тимчасово мешкає, близько першої ночі напали троє невідомих і відібрали сумку з відеокамерою, мобільним телефоном та особистими документами.

Оперативний черговий у Чернігові одразу ввів план "Спіраль", під час якого були задіяні автопатрулі патрульної служби та ДАІ. Однак затримати грабіжників "по гарячих слідах" не вдалося.

У ході комплексу оперативно-розшукових заходів оперативники карного розшуку встановили, що пограбування громадянки США скоїли троє 16-річних чернігівців. Двоє з них вже мають судимість за аналогічний злочин (з умовним строком покарання).

Зловмисників було затримано, у скоєному вони зізналися і дали свідчення. Усіх трьох нападників поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Проводиться подальша перевірка на причетність їх до скоєння аналогічних злочинів.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.186 ч.2 Кримінального кодексу України (пограбування). Триває слідство.