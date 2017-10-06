У Києві проректор університету привласнила 700 тисяч гривень, виділених на навчання інвалідів та сиріт

Київською місцевою прокуратурою №9 скеровано до суду обвинувальний акт по обвинуваченню проректора - головного бухгалтера одного зі столичних університетів за фактом привласнення державних коштів, виділених на навчання дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених сімей. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

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«У ході слідства встановлено, що підозрювана незаконно внесла до офіційних документів завищені суми за оплату навчання студентів з числа дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин. Надалі на підставі цих документів на рахунки університету з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 700 тис. гривень», - йдеться у повідомленні.

За наслідками розслідування головному бухгалтеру - проректору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

«Щодо підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 320 тис. грн. Крім того, в ході досудового розслідування за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, останню відсторонено від посади», - повідомили у прокуратурі.

Розслідування стосовно інших посадових осіб університету та підрозділів Київської міської державної адміністрації за фактом привласнення зазначених коштів виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Як повідомляв УНІАН, у вересні українські університети знов опустилися у рейтингу найкращих вишів світу.