ВО Свобода завадила «Маршу свободи»

Сьогодні Всеукраїнське об‘єднання «Свобода» провело в Києві акцію проти легалізації так званих «легких» наркотиків, на чому наполягають учасники “Маршу свободи”, що був організований цього ж дня в столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Свобода”.

За даними прес-служби, «Марш свободи», організований “наркобаронами та їх приспішниками”, вкотре зазнав краху в Києві, оскільки рух учасників цього заходу представники ВО “Свободи” заблокували ще на Європейській площі.

Між тим у ВО “Свобода” висловлюють обурення з приводу дій міліції, яка під час проведення акції протидії пропаганді наркоманії “стала на бік наркоманів”, затримавши трьох свободівців - Руслана АНДРІЙКА, Ігоря ШВАЙКА та Вадима КУДОВБЕНКА.

Як зазначив у зв’язку з цим голова Київської організації ВО «Свобода» Андрій МОХНИК, «хоча влада мала усі, включно із судовими, засоби впливу на ситуацію, вона не запобігла проведенню так званого «маршу свободи», який покликаний пропагувати наркоманський спосіб життя”.

Акцію Всеукраїнського об`єднання «Свобода», як стверджують її організатори, підтримали більше трьохсот киян. Головними гаслами учасників акції стали: «Наркотики - це не свобода! Наркотики - це залежність» тощо.

За даними прес-служби, під час подібної акції у Дніпропетровську правоохоронцями також було затримано активіста “Свободи” Сергія ШАПОВАЛА, “який, користуючись своїми конституційними правами та національним обов’язком, перешкоджав відвертій пропаганді наркотиків”.

Між тим організатори “Маршу свободи” - об’єднання громадських ініціатив “Об’єктивна реальність” – вимагають, у свою чергу, врегулювання законодавства щодо незаконного обігу наркотиків.

Як йдеться в офіційній заяві організаторів “Маршу свободи”, розміщеній на їх сайті, вони вимагають, зокрема, проведення парламентських слухань щодо державної політики у галузі обігу алкоголю, тютюну та інших наркотиків, необхідні для повноцінного аналізу ситуації, що склалася в Україні навколо епідемії наркоманії та ВІЛ/СНІД, та вироблення змін до законів та підзаконних актів у сфері державної політики щодо алкоголю, тютюну та інших наркотиків.

Учасники “Маршу свободи” переконані, що надмірний кримінальний тиск на споживачів канабісу не вирішує питання боротьби з наркобізнесом, а лише погіршує безпеку громадського здоров’я.