На кордоні з Білоруссю житомирські прикордонники виявили контрабандне авто литовської реєстрації (фото)

Вчора на кордоні з Білоруссю житомирські прикордонники виявили автомобіль литовської реєстрації з невідповідним номером кузова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається у повідомленні, вчора у міжнародному пункті пропуску «Виступовичі» під час оформлення автомобіля Renault Laguna литовської реєстрації прикордонники відділу «Овруч» Житомирського загону виявили невідповідність номера кузова легковика з номером у реєстраційному документі на транспортний засіб. Керував автівкою, яка рухалась на виїзд з України, 29-річний мешканець України.

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«Наразі громадянина України притягнуто до відповідальності за порушення ст. 121-1 КУпАП («Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах»), - розповідають прикордонники.

Автівку вилучили представники Національної поліції у Житомирській області.