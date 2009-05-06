У Канаді - 25 нових випадків захворювання на грип A/Н1N1

У Канаді зареєстровано 25 нових випадків захворювання на грип A/Н1N1, повідомляє радіо «Свобода».

Таким чином, загальне число хворих у цій країні досягло 165.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, число офіційно підтверджених випадків грипу в світі досягло майже півтора тисяч.

Спалахи захворювання відмічені в 21 країні.

У США підтверджено другий за кордонами Мексики випадок смерті від грипу A/Н1N1. Померла жителька штату Техас.

Усього, за офіційними даними, від хвороби померла 31 людина: 29 - у Мексиці і двоє - в США.