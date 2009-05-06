У Канаді - 25 нових випадків захворювання на грип A/Н1N1
08:44, 06 травня 2009Суспільство
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Спалахи захворювання відмічені в 21 країні
У Канаді зареєстровано 25 нових випадків захворювання на грип A/Н1N1, повідомляє радіо «Свобода».
Таким чином, загальне число хворих у цій країні досягло 165.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, число офіційно підтверджених випадків грипу в світі досягло майже півтора тисяч.
Спалахи захворювання відмічені в 21 країні.
У США підтверджено другий за кордонами Мексики випадок смерті від грипу A/Н1N1. Померла жителька штату Техас.
Усього, за офіційними даними, від хвороби померла 31 людина: 29 - у Мексиці і двоє - в США.
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